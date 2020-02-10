Карельская поэтесса выпустила две новые книги

Новые книги писательницы и поэтессы Елены Пиетиляйнен были опубликованы двумя издательствами при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, сообщается на сайте карельского правительства.

Издательство «Острова» выпустило новую книгу стихов «Заповедник любви». В сборник вошли как новые произведения, так и стихи, давно полюбившиеся читателям.

Издательство «Версо» выпустило новую книгу рассказов для детей «Тому везёт, кто сам везёт». В неё вошли как новые рассказы, так и рассказы из прежних книг автора «Большими шагами», «Счастливый случай», «Как добраться до Антарктиды?». Книги «Большими шагами» и «Счастливый случай» были финалистами всероссийского конкурса «Ясная поляна» им. Л.Н. Толстого.

Обе книги поступят в библиотеки Карелии и появятся в розничной продаже.

Елена Пиетиляйнен удостоена таких профессиональных литературных наград, как медаль им. М.Ю. Лермонтова и Ф.И. Тютчева «За высокие творческие достижения» (2015 г.), Всероссийских премий имени А. Фатьянова (2017 г.) и Б. Корнилова (2019 г.), отметили в правительстве.