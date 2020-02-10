Новейшее оборудование закупила Республиканская больница Карелии

Республиканская больница им. Баранова приобрела новейшее оборудование за счет денег, заработанных на оказании платных услуг. Аппаратура позволит повысить качество оказания медицинской помощи жителям республики, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Так, в офтальмологическом отделении Республиканской больницы появилась новая офтальмологическая хирургическая система для выполнения операций на стекловидном теле и сетчатке глаза при лечении тяжелых заболеваний глаз, таких как катаракта, отслойка сетчатки. Это самая последняя разработка для офтальмохирургии, позволяющая оперировать как на переднем, так и на заднем отрезке глаза. Оборудование сочетает в себе возможности как ультразвукового, так и лазерного аппарата.

Кроме этого, больницей приобретен современный аппарат для выполнения ультразвуковых исследований. Новую портативную ультразвуковую диагностическую систему отличает наличие датчиков со сверхвысокими частотами сканирования, эталонная чувствительность доплеровских режимов для сосудистых исследований, а также высокая частота кадров, которая необходима для качественных исследований. Универсальность, компактные размеры, высокая точность визуализации, мгновенное получение информации и легкость в использовании идеально подходят для диагностики заболеваний. Качество изображений с высоким разрешением дает необходимую информацию, которая позволяет с уверенностью принимать быстрые решения.

Как рассказал главный врач Республиканской больницы Тамази Карапетян, аппаратура, приобретенная за счет средств предпринимательской деятельности (оказания платных услуг), будет использоваться для бесплатного лечения пациентов по полисам обязательного медицинского страхования, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Общая стоимость этого оборудования - более 12 млн рублей.