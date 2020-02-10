Определены трое лучших полицейских Карелии

В Карелии определили лучшего работника МВД в 2019 году. Итоги конкурса приводит пресс-служба министерства. В тройку победителей попали две представительницы прекрасного пола.

В конкурсе приняли участие представители служб и подразделений органов внутренних дел Карелии, чьи кандидатуры были выдвинуты сослуживцами и поддержаны представителями общественности и ветеранами.

Отбор победителей проходил в три этапа. В первом определяли лучших сотрудников по итогам работы в прошедшем году. В ходе второго этапа заявки на участие в конкурсе рассматривало жюри, в состав которого вошли представители руководства республиканского МВД, органов власти региона, а также Общественного совета при МВД по РК. В третий этап - интернет-голосование - прошли 10 финалистов. Около полутора тысяч пользователей социальных сетей отдали свои голоса за понравившегося им полицейского.

По результатам комплексной оценки звания «Сотрудник года -2019» удостоен представитель уголовного розыска - Дмитрий Гунько. Второе место заняла Анна Носова - инспектор по особым поручениям Управления организации охраны общественного порядка МВД по республике Карелия. Бронза у главного специалиста Отдела пенсионного обслуживания ЦФО МВД по республике Карелия Венеры Пилецкой.