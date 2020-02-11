Парфенчиков рассказал об изменении мер поддержки для карельских семей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о грядущем увеличении финансирования адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. По словам Парфенчикова, в этом году на подобные меры соцподдержки будет направляться до 70 миллионов рублей.

«В прошлом году 15 семей с детьми купили благоустроенные квартиры. Также были выделены деньги на приобретение электроподъемника для ребенка-инвалида и на ремонт жилья еще для одной семьи. То есть 17 семей смогли решить свои жизненно важные вопросы. Однако заявок было в 8 раз больше - 136! В связи с чем мною принято решение о существенном увеличении финансирования программы в 2020 году»,

- заявил Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что теперь помощь будет оказываться и семьям, где родителям необходимо пройти лечение от алкогольной зависимости, а также родителям, которые имеют ограниченные возможности здоровья, но хотят работать. «Если для их трудовой деятельности нужны индивидуальные приспособления или технические средства для переоборудования автомобиля, чтобы добраться до работы, - поможем их приобрести», - подытожил Парфенчиков.