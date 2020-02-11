11 февраля 2020, 19:26
Движение по федеральной трассе в Карелии осложнится из-за ремонта
ГИБДД попросила водителей проявлять особую внимательность при проезде по ремонтируемому участку трассы Вологда-Медвежьегорск
С 11 по 15 февраля на 608-м километре федеральной автодороги А119 Вологда-Медвежьегорск (Медвежьегорский район) в связи с ремонтными работами моста будет закрыто движение транспорта по одной полосе. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что при планировании поездки в этом направлении необходимо учитывать возможные задержки в движении.
На участке ремонтных работ необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять требования установленных временных знаков.