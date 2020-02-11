Движение по федеральной трассе в Карелии осложнится из-за ремонта

С 11 по 15 февраля на 608-м километре федеральной автодороги А119 Вологда-Медвежьегорск (Медвежьегорский район) в связи с ремонтными работами моста будет закрыто движение транспорта по одной полосе. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что при планировании поездки в этом направлении необходимо учитывать возможные задержки в движении.

На участке ремонтных работ необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять требования установленных временных знаков.