Арестованный экс-министр Кайдалов не признает вину в получении взятки

Вечером 10 февраля бывшему министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Алексею Кайдалову и бывшему заместителю директора по строительству аэропорта «Петрозаводск» Игорю Волчеку было предъявлено обвинение по статье 290 часть 6 Уголовного кодекса: «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». По версии следствия, сумма взятки составила не менее 800 тысяч рублей. Ни один из обвиняемых свою вину не признал, сообщает «Столица на Онего».

Максимальная санкция статьи, по которой Кайдалову и Волчеку было предъявлено обвинение, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Накануне мужчины были впервые допрошены в статусе обвиняемых. Допрос прошел в петрозаводской ИК-9, где сейчас содержатся Кайдалов и Волчек. Вчера они воздержались от дачи показаний.

Напомним, Алексей Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на улице Мерецкова в Петрозаводске. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». В том же торговом центре были задержаны заместитель директора аэропорта и взяткодатель, учредитель и гендиректор питерской фирмы «СК Петроград» Сергей Фурсов. Видеозапись силового задержания опубликована здесь.

По версии следователей, с ноября 2019 года по февраль 2020 года Волчек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кайдаловым, получил от представителей фирмы взятку не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на работы по строительству объекта на территории аэропорта, приемку и оплату работ.

8 февраля Кайдалов и Волчек были арестованы Петрозаводским городским судом на два месяца.