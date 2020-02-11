Специальное приложение создадут для юных гостей Петрозаводска

В Петрозаводске хотят создать приложение для гаджетов, которое поможет сделать отдых в нашем городе интересным для юных туристов. Идею разработки такого приложения Агентство городского развития обсудило с детским технопарком «Кванториум Сампо», сообщает пресс-служба мэрии.

От муниципального предприятия поступило предложение разработать сервис, с помощью которого подростки смогут самостоятельно составить программу отдыха в карельской столице. Основная идея состоит в том, что самые интересные экскурсии и развлечения для тинэйджеров могут предложить именно их сверстники. Более того, удобный формат туристических предложений с подробным описанием и отзывами в виде современного приложения для смартфонов является практичным и удобным решением.

Итогом совместной работы должны стать путеводители по городу для юных гостей, разработанные для смартфонов. Они будут поддерживаться и обновляться юными дизайнерами и программистами. В приложении можно будет узнать, где происходит все самое интересное в городе.