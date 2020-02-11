На катке в Губернаторском парке прошли Гиперборейские игры

Творческая команда Карельского центра развития добровольчества представила карнавальный день с проведением нескольких флешмобов и большой семейной квест-игрой «В поисках цветка папоротника».

«К нам на арт-площадку сегодня заглянуло яркое солнце и в этот день мы решили напомнить о самом красивом празднике лета — Дне Ивана Купала. Тем более, что и погода в городе стоит не зимняя, с плюсовой температурой. В программе — игры на льду, красочная ярмарка, а также горячий чай и какао с вкусностями от Доброго кафе»

— отметил организатор арт-площадки катка, специалист Карельского центра добровольчества Семен Турок.

Каток открыт для катаний ежедневно, а каждое воскресенье с 12:00 до 14:00 на Ледовом корте в Губернаторском парке будет работать арт - площадка. 16 февраля катания будут посвящены 100-летию Карелии.

О том, как открывалась площадка в Губернаторском парке, можно посмотреть на YouTube канале «ТГК-1».