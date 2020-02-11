11 февраля 2020, 12:26
Скейт-парк построят в 2020 году в Беломорске
На существующих площадках для скейтеров в Петрозаводске и Сегеже появится новое оборудование, а в Беломорске в этом году организуют место для скейтеров
В рамках программы поддержки местных инициатив в этом году в Северном микрорайоне Беломорска построят новый скейт-парк. Об этом сообщает группа «Республика Карелия».
В Сегеже такой парк существует больше десяти лет, но на нем не хватает оборудования для занятий спортом. В этом году там установят новые тренажеры.
В Петрозаводске на стадионе «Юность» на скейт-площадке заменят оборудование для занятий экстремальными видами спорта и поставят семь новых конструкций для катания на досках.
В прошлом году в Медвежьегорске заасфальтировали дорожки и площадки для скейтеров.
Фото: vk.comhttps://vk.com/gov_karelia_ru?w=wall-134397408_33630