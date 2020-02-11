11 февраля 2020, 09:47
Три человека пострадали в столкновении «Шевроле Нивы» и «Рено Логана»
На севере Карелии водитель внедорожника не справился с управлением и оказался на встречной полосе
Авария с пострадавшими произошла 10 февраля в 14:10 на дороге Тикша - Реболы в Муезерском районе.
По сообщению ГИБДД, 50-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением, машину занесло и вынесло на встречную полосу. В результате внедорожник столкнулся с автомобилем «Рено Логан».
В аварии пострадали три человека: 58-летний водитель «Рено», его 29-летний пассажир и 48-летняя женщина-пассажир «Нивы».
Фото: ГИБДД Карелии