Злоумышленник украл инструменты из вагончика жителя Лоухского района

Житель Лоухского района решился на кражу дорогостоящих инструментов из строительного вагончика. 28-летний потерпевший, обнаружив пропажу, обратился к стражам порядка. Мужчина оценил стоимость украденных инструментов в 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что кража произошла в ночное время: злоумышленник сорвал навесной замок вагончика, в котором собственник хранил инструменты, и похитил две углошлифовальные машинки, перфоратор, электролобзик и саморезы.

Было установлено, что к происшествию причастен 30-летний местный житель. В полиции мужчина сознался в содеянном, он пояснил, что хотел навестить друзей в Мурманской области, но собственных средств на поездку у него не было. Поэтому, совершив кражу, он купил билет и по пути сбыл похищенные электроинструменты. Незаконно вырученные деньги потратил на спиртное. Подозреваемый возместил ущерб, возбуждено уголовное дело, добавили в пресс-службе МВД.