ГИБДД рассказала подробности смертельной аварии в Карелии

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Пряжинском районе на трассе «Кола». Ранее мы рассказывали, что вечером 10 февраля в столкновении двух автомобилей погиб один человек, еще одного госпитализировали в районную ЦРБ.

По последним данным дорожного ведомства, встречное ДТП случилось в 19:29. На трассе столкнулись «Ленд Ровер» и грузовик «Мерседес Бенц» в составе с полуприцепом под управлением 51-летнего жителя Московской области.

В аварии погиб 36-летней водитель «Ленд Ровера». 32-летнюю женщину, находившуюся в машине, доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГИБДД по РК