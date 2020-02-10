10 февраля 2020, 23:29
Человек погиб в ДТП на трассе «Кола» в Карелии
Четыре сотрудника МЧС работали на месте аварии в Пряжинском районе
Сегодня в 18:50 на 360-м километре трассы «Кола» в Пряжинском районе Карелии произошло ДТП. В МЧС рассказали о том, что столкнулись два автомобиля. Для ликвидации происшествия привлекались четыре сотрудника министерства.
По информации ИА «Республика», в аварии погиб один человек. Еще один участник ДТП - женщина - был госпитализирован в Пряжинскую центральную районную больницу.
На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.