Человек погиб в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Сегодня в 18:50 на 360-м километре трассы «Кола» в Пряжинском районе Карелии произошло ДТП. В МЧС рассказали о том, что столкнулись два автомобиля. Для ликвидации происшествия привлекались четыре сотрудника министерства.

По информации ИА «Республика», в аварии погиб один человек. Еще один участник ДТП - женщина - был госпитализирован в Пряжинскую центральную районную больницу.

На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.