10 февраля 2020, 21:37
Пропавшая в Петрозаводске девочка найдена сотрудниками ППС
В МВД заявили об отсутствии криминальной составляющей в исчезновении ребенка
Объявленная сегодня вечером в розыск петрозаводчанка 2012 года рождения найдена сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По предварительным данным, криминальной составляющей в исчезновении нет. Где пропадал ребенок этим вечером, не сообщается.
В полиции поблагодарили пользователей соцсети за распространение информации.