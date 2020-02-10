10 февраля 2020, 21:37
Происшествия

Пропавшая в Петрозаводске девочка найдена сотрудниками ППС

В МВД заявили об отсутствии криминальной составляющей в исчезновении ребенка

Объявленная сегодня вечером в розыск петрозаводчанка 2012 года рождения найдена сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По предварительным данным, криминальной составляющей в исчезновении нет. Где пропадал ребенок этим вечером, не сообщается.

В полиции поблагодарили пользователей соцсети за распространение информации.

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Метки: 
Петрозаводск
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