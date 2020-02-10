Маленькая девочка пропала в Петрозаводске

Полицией Петрозаводска разыскивается Маргарита Иващенко, 2012 года рождения, местонахождение которой неизвестно приблизительно с 18 часов 40 минут. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Девочка была одета так, как на первом фото: в приметную ярко-розовую куртку, синие брюки, бирюзовую шапку.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, незамедлительно сообщать их по номерам телефонов: +79114092696 и + +79214552885.