Четыре человека устроили дебош в Карелии, будучи мертвецки пьяными

В минувшие выходные за антиобщественное поведение в состоянии алкогольного опьянения в Карелии были задержаны четыре человека. Потрудиться пришлось сотрудникам Росгвардии в Петрозаводске и Кондопоге, сообщает пресс-служба ведомства.

9 февраля в 15:23 сработала тревожная сигнализация кондопожского кафе-бара на улице Комсомольской. Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух пьяных женщин, одной из которых 27 лет, второй - 34 года. Администрация заведения не смогла призвать их к порядку и прибегла к помощи правоохранительных органов.

В Петрозаводске за выходные помощь дважды потребовалась работникам больницы. 8 февраля в 21:07 на сработку тревожной сигнализации выезжала группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны - был задержан мужчина 1973 года рождения, который был сильно пьян. Аналогичным образом за мелкое хулиганство 9 февраля в 1:33 там же задержан мужчина 1986 года рождения. Нарушители были переданы сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.