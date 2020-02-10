Молодой петрозаводчанин по вечерам воровал в торговом центре

Сотрудники полиции карельской столицы раскрыли хищения из торгового центра на Ключевой. Ими был установлен 20-летний подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина рассказал, что шел на преступления осознанно и выбирал вечернее время, когда работал только один магазин. Зайдя в торговый центр, молодой человек проникал в помещения закрытых торговых точек: так он похитил шесть пар кроссовок и сланцы в магазине одежды и обуви. А затем, через несколько дней из отдела оператора сотовой связи им был похищен парогенератор.

В полицию о происшествиях заявляли продавцы, вышедшие на работу на следующее утро. Общий ущерб от хищений превысил 20 000 рублей. Подозреваемый сообщил, что похищенную обувь продать не смог, поэтому выбросил, а парогенератор сбыл за 1500 рублей через мессенджер.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела.