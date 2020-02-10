В Петрозаводске восстановлено ограждение моста, разрушенного вандалами

Ограждение Пименовского моста в Петрозаводске полностью восстановлено, сообщает администрация Петрозаводска.

Жалобы на то, что мост поврежден и представляет угрозу горожанам, появились в конце прошлой недели. Сообщалось, что сломано несколько секций ограждения.

Как сообщает горадминистрация, информация об этом была оперативно передана подрядной организации, обслуживающей улично-дорожную сеть. В понедельник ООО «ТехРент» восстановило ограждение.

Отмечается, что специалисты комитета ЖКХ готовят заявление в правоохранительные органы о порче городского имущества.