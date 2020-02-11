Женщину с ребенком сбили в Петрозаводске

Сегодня в 18 часов 22 минуты на перекрестке улиц Антикайнена и Красной водитель автомобиля MINI Cooper при повороте налево совершил наезд на пешеходов - женщину с 12-летним ребенком, - переходящих проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Несовершеннолетней оказана медицинская помощь, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает - при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. При проезде пешеходных переходов, маневрировании необходимо быть предельно внимательным и осторожным.