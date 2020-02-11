Мужчина украл полтонны железнодорожного имущества на севере Карелии

Сотрудники транспортной полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Лоухского района, которого обвиняют в краже имущества железнодорожной организации. Компании был причинен ущерб на сумму свыше восьми тысяч рублей.

По данным пресс-службы транспортной полиции, в конце лета 2019 года в один из вечером злоумышленник проник на территорию железнодорожной организации, откуда вынес 74 ж/д подкладки общим весом более полутонны. Для совершения преступления он использовал тележку. Мужчина перетащил украденное в заброшенный сарай.

На следующий день мужчина вместе со своими знакомыми на автомобиле отвез все похищенное в пункт приема металла. Товарищам злоумышленник соврал, что подкладки принадлежат ему.

Уголовное дело направлено в Лоухский районный суд для рассмотрения по существу.