Камень с бантиком на Кукковке претендует на звание нового арт-объекта

Огромный черный камень с красным бантом появился возле одного из ресторанов на улице Балтийской на Кукковке два месяца назад. Посетители сразу обратили на него внимание. На валуне выгравирована надпись: «С юбилеем от ООО «Каменъ». Вывод напрашивается: очевидно, это подарок.

Сотрудники портала «Петрозаводск говорит» еще в середине декабря пытались выяснить, кто стал счастливым обладателем огромного камня. В ресторане ам пояснили, что на днях здесь отмечала юбилей строительная компания. Кто-то из партнеров вручил такой необычный подарок. Подаренный камень юбиляр обещал увезти. Но пролетел Новый год, закончились праздники, наступил февраль. И вот с юбилея прошло два месяца, а подарок стоит себе и стоит.

Мы попросили сотрудников ООО «Каменъ» рассказать, кого осчастливили таким огромным подарком и почему именно таким. Нам сообщили, что камень предназначен для компании «Карельский Габбро-диабаз». На другие вопросы отвечать не стали.

В свою очередь, в фирме «Карельский Габбро-диабаз» пояснили, что подарок им сделали партнеры на пятилетний юбилей организации. Увезти его действительно собираются. Просто пока не нашли время и подходящую машину.

– Это очень приятный подарок. Мы переместим его к офису в районе Радиозавода. Скорее всего, это будет уже на этой неделе,

– рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в компании «Карельский Габбро-диабаз».

На этом можно было бы завершить заметку. Но очень бы хотелось задать компании-дарителю вопрос: почему решили преподнести именно этот подарок? Не боялись ли обременить именинника транспортировкой, а ресторан – необычным видом из окна? Судя по информации в интернете, ООО «Каменъ» занимается изготовлением памятников и мемориальных комплексов. И, в общем, подарок этот выглядит, как бы сказать, не очень празднично.

Всякий раз, проходя мимо этого валуна, вспоминаю фильм «Служебный роман». Шуру, которая купила в подарок юбиляру бронзовую лошадь, которую потом таскал Новосельцев. И невольно размышляю об уместности подарков.

У меня, как, наверное, и у любого, в жизни было много подарков, которые не радовали. В детстве это была одежда, которую покупали родители мне, но без меня. Уверена, что они делали это из лучших побуждений – это же сюрприз, подарок. Но я покупаю своим детям одежду вместе с ними.

Где мера уместности и качества подарка? Единое правило для всех вывести трудно. Но в любом случае, вне зависимости от того, какой это подарок, главный посыл – человек должен обрадоваться. Я представляю лицо того, кому отдам выбранный мной подарок. Если именинник, скорее всего, улыбнется, значит, выбор сделан правильно.

Многие руководствуются соображениями практичности и дарят то, что точно будет нужно. Вроде бы беспроигрышный вариант. Просто чаще всего вы этот подарок ожидаете, поэтому эффекта «вау» точно не будет.

Есть еще третья категория подарков, именно они в предпраздничные дни изобилуют на полках магазинов. Например, полотенце с надписью «С 23 февраля», халат, где вышито «Лучшему защитнику», и кружка «Любимой бабушке». Подарки для тех, кто не знает, что дарить. Наверное, многие из вас получали в подарок подсвечник, хотя у вас дома нет ни одной свечи. Нужно ли дарить то, что на фиг не нужно?

Помню, в старших классах родители учеников нашего класса приняли решение подарить классному руководителю музыкальный центр. Взяли его в кредит. Половину оплатили, а половину должны были какое-то время высчитывать из зарплаты классной. Прошло двадцать лет, а я так и не решаюсь спросить, а нужен ли ей был, вообще, этот музыкальный центр?

Здорово, что компания, которой подарили огромный камень с бантом, этот подарок посчитала уместным. И ее не смущает, что теперь этот щедрый дар надо как-то и куда-то увозить, и уже два месяца сделать это не удается. А может быть, фирма просто не хочет обижать партнеров. Они ведь от души. И уже, наверное, на Кукковке будет этого камня не хватать, если его увезут, – он уже стал здесь своеобразным арт-объектом. Его «залюбили» до того, что сломали праздничный бант.

Мне не хочется никого обидеть, честно. Подарки – это прекрасно. Юбилеи – замечательно. Дареному коню в зубы не смотрят. Но сейчас, в преддверии Дня всех влюбленных, Дня защитника Отечества и 8 Марта, когда всюду понатыканы сердечки и то, о чем писалось выше, подумайте, нужно ли вашему любимому фарфоровое сердце? Или, может быть, все-таки что-нибудь другое?..

Валентина Платонова