Рыбнадзор всерьез взялся за браконьеров в районах Карелии

Лосось – пожалуй, самая дорогая рыба из тех, что водится в Карелии. Ровно 20 лет назад пришлось констатировать – его количество значительно снизилось. То же самое можно было сказать и о других видах рыб. Вина за это лежала на тех, кто занимался незаконным ловом. В поселке Шуя приступили к поимке браконьеров. Вот как это было.

Вообще-то у нас в озерах водилось более пятидесяти видов рыб. Многие из них из Онежского озера заходили на нерест в реку Шуя. И для некоторых видов она становилась временным местом обитания, например – для лосося. Он жил там почти год, именно там и подвергался жестокому уничтожению браконьерами.

«Сама река Шуя, Сяпся, несколько озер – закрыты для всякого рыболовства. Это варварский путь браконьера – когда он, устраивая запруды, вылавливает рыбу, идущую на нерест»,

- сказал Владимир Сигачев, старший инспектор Петрозаводской рыбохраны.

Желающие поживиться царской рыбой прибегали к различным незаконным методам лова: ставили сети, мережи, делали запруды, даже ловили голыми руками. Многие занимались таким промыслом из поколения в поколение, перенимали опыт от отцов. Местные жители клялись, что умеют, но сами таким не занимаются. Все знали, что это незаконно. Существовали утвержденные правила рыболовства, их подписал Глава Республики РК, приняли депутаты ЗС РК. Однако, их постоянно нарушали. А наказания браконьеры не боялись. Силами военнослужащих из частей Петрозаводского гарнизона были проведены масштабные работы по уничтожению браконьерских запруд. «Эти запруды влияют не только на уничтожение нерестующих рыб, но из-за них также в реки Шуя растет количество ила, это плохо. Она теряет свое качество, как нерестилище», - объяснил Владимир Сигачев. По его словам, такое же жестокое браконьерство процветает и в районе поселка Виданы, и в Киндасова. На тех территориях также рыбохрана планировала провести несколько рейдов.

Фонд Сороса совместно с Фондом Дмитрия Сергеевича Лихачева в который раз предоставил деятелям культуры большие возможности и перспективы, и все благодаря новой программе «Открытый мир – культура». И первым российским регионом, которому посчастливилось участвовать в этой программе, стала Карелия.

Работникам культурной отрасли республики представители Фонда рассказали, как можно стать участником программы. Они пояснили, что под новой программой можно понимать грандиозную переподготовку кадров. Карелия стояла первой на очереди по перековке, за нами стоял Нижний Новгород. Учеба должна была, по мысли организаторов, происходить в Америке. И несмотря на то, что наша российская история была богаче и длиннее американской, нам было чему у них поучиться, утверждали гости. Заместитель генерального директора Фонда «Открытое общество» Евгения Росенская так и сказала: «Мы можем учить, основываясь на нашем многовековом опыте культуры! Американцы моложе нас в этом смысле. Но технологии, которые они применяют, позволяют им свои проекты интересно реализовывать. По нашим меркам и условиям, какая-то их дата вообще ничего бы не значила, допустим, какой-то маленький эпизод большой культурной истории страны, а там это так преподносится, делается на таком высоком уровне, что это можно перенимать».

На обучение в США от нас могли поехать пятнадцать человек из разных учреждений культуры.

«Принимаются две модели формирования участников программы. Первая – это региональная модель, то есть культурное представительство разных тематических направлений в сфере культуры от одной территории: театр, музыка, литература, библиотеки, музеи, кино, фольклор. Таких тем приблизительно десять обозначено», - сообщил Сергей Басов, исполнительный директор Фонда им.Лихачева. На конкурс могли выставить свою кандидатуру менеджеры из этой сферы, специалисты со своими идеями и желанием работать. Поразительно, но тут работал эйджизм, который сегодня неприемлем в таких вещах. Приглашали в программу людей до 40 лет. А вот знание английского языка было желательно, но не обязательно. Обучение собирались проводить в сентябре в течение целого месяца.

Таким было 1 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.