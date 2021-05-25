Из-за новшества алкоголь не подорожает — обещали налоговики Карелии

В Карелии ровно 20 лет назад вновь решили ввести собственные акцизные марки на всю алкогольную продукцию. Подобным делом в республике уже занимались, но новые марки, как сообщили в налоговой, будут дешевле прежних и спиртное от этого новшества не подорожает.

В УФНС Карелии прошел брифинг, где главным вопросом было введение новых акцизных марок. Если раньше подобные этикетки клеили в Карелии органы МВД, то с 1 июня 2001 года вводили новую марку и прикреплять ее к бутылке со спиртным будут на акцизных складах. Маркировке подлежала вся продукция, произведенная на территории России. Импортное спиртное подобная участь обошла стороной. Кто же тот счастливец, кому доверили приклеивать эти золотистые ярлыки? Это право получили только торговые предприятия, имевшие оборот не менее 40 тысяч декалитров в год (не производители).

«На сегодня под эти условия у нас попадают только лишь шесть предприятий. Это КарелАлко, компания Бонтон, Велюар, Наследие, Сладкий дом»,

- назвала Ольга Бушуева, заместитель руководителя УМНС РФ по РК.

Для того, чтобы воспользоваться этим правом, организации должны были учредить акцизный склад алкогольной продукции, в котором будут организованы посты налогового контроля. Теперь вся продукция, поступающая в продажу на территории Карелии, должна была проходить через такие склады, обзаводиться наклейками — только после этого ею можно будет торговать.

«Ежели эта продукция не пройдет через акцизный склад, а непосредственно попадет в розничную сеть или предприятие общественного питания, то такая продукция будет значиться находящейся в незаконном обороте»,

- предупредила Бушуева. Эти предприятия должны были предоставить необходимый пакет документов до 20 мая, но пока ни один из претендентов этого не сделал. 25 мая среди российских организаций провели закрытый конкурс, который определил изготовителя региональной марки. Эти марки будут предоставляться предприятиям, наклеивающим их, под авансовые платежи. Стоимость марки не превысила 50 копеек, что сказалось на их качестве — дешевые марки проще подделать. Зато нововведение не повлекло за собой увеличение стоимости алкоголя.

Уже несколько недель муссировались слухи о том, что в Петрозаводской Губе во время путины бесчинствуют браконьеры. Когда нерест корюшки уже почти прекратился, акватория у соломенского моста постепенно очищалась от лодок и катеров. Еще совсем недавно удивление людей вызывали целые флотилии, промышлявшие в Петрозаводской Губе. Но как утверждали проверяющие органы, ни динамитом, ни другими запрещенными средствами лова, рыбные косяки не калечили. Там занимались ловом законопослушные в основном рыбаки под бдительным присмотром рыбоохраны.

«С началом растаяния льда мы сюда выставляем специальный пост инспекторов. И два человека круглосуточно несут здесь дежурство. Внимание повышенное к Петрозаводской Губе — почему? Потому что отсюда с озера подымается на нерест лосось — идет в основное наше нерестилище — реку Шую. А с реки Шуи скатывается молодь лосося», - сказал Владимир Сигачев, руководитель Петрозаводской инспекции рыбоохраны.

В Петрозаводской Губе лосось появится примерно 25 мая, и десять дней будет идти веками проторенной дорогой. Именно это время и будет тяжелым для рыбоохраны. Уже в конце мая некоторые рыбаки в свои неводы и мережи ловили отдельных особей этой царской рыбы. Но инспекция была спокойна: все необходимые меры предосторожности приняты. И самое главное — люди, занимающиеся ловом рыбы в Губе, знакомы со всеми правилами: «Разрешение может получить любой гражданин, став частным предпринимателем: выкупил лицензию на право лова рыбы, получил промысловый билет, изучил правила рыболовства. Этим и занимаются. В основном тут мережи выставляют частные предприниматели. В этом году на установку неводов в Петрозаводской Губе получили разрешения — фирма Кальмар и Карельский рыбокомбинат». Но были и нарушения. Только во время съемок репортажа инспекторы вытащили из воды две незаконные сети. Их хозяева, как водится, не собирались объявляться. Но на то и рыбоохрана, чтобы браконьер не размножался.

Единая диспетчерская служба — номер телефона 051 в городе быстро выучили. Наверное, как раз из-за того, что звонок по этому номеру жители действительно считали спасением от всех напастей. Там, где побывала съемочная группа, никогда не ступала нога телеоператора. Объект этот был особый, именно туда стекались все данные о чрезвычайных происшествиях в городе и республике. Здесь и находилась Единая дежурно-диспетчерская служба 051.

Кстати, этот телефонный номер — единый во всех городах. В Петрозаводске впервые служба 051 заработала в декабре 2000 года. На следующий год она уже принимала до 300 звонков в день. Звонки бывали самые разные.

«Если потек кран, нет смысла звонить нам. У вас договор с ЖЭУ, нужно звонить туда. Или Скорая помощь — нужно звонить туда. 051 поможет, когда погас весь дом. Погас квартал. Когда экстренно надо собрать все службы, или смысл координации в том, что для этих служб тридцать процентов времени мы экономим», - пояснил Сергей Димитриев, начальник ЕДДС.

Но оперативные дежурные старались помочь всем. Единственное, что им не позволено по инструкции — вступать в дискуссии с хамами.

«Справочных звонков идет процентов до девяноста, - признался Димитриев. - Просто человек не знает, куда обратиться, выйти на какие-то службы. Или же нам звонят, когда не реагируют жилищные, коммунальные службы. Мол, туда обращались, но нет результата. Тогда подключаются наши дежурный и «добьет» эту ситуацию». Благодаря номеру 051 в случае возникновения чрезвычайной ситуации все службы будут оповещены через 5 минут. Здесь есть все необходимые прямые каналы связи. Об одном просили — не звонить по пустякам, а лишь тогда, когда возникала реальная угроза безопасности людей.

Таким было 25 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото tvernews.ru)