Руины на Пограничной, надувной банан и «Гиперборея»

Сегодня в нашем выпуске:

❌Много лет на улице Пограничной разрушается бывшее почтовое отделение. Местные жители требуют либо отремонтировать, либо снести опасный объект. Но чиновники их не слышат.

❌В Петрозаводске появился спорный «арт-объект». Пользователи соцсетей его дружно раскритиковали. «Дежурный по городу» тоже добавил свои «пять копеек».

✅На Онежской набережной завершается подготовка к «Гиперборее-2021» — главному зимнему фестивалю карельской столицы.

Подробности — у «Дежурного по городу».

Есть что рассказать? Пишите в группу телеканала «Ника Плюс» в социальной сети «ВКонтакте». Приедем. Снимем. Покажем.