05 февраля 2021, 13:10
Руины на Пограничной, надувной банан и «Гиперборея»
Городские истории — хорошие и не очень — в рубрике «Дежурный по городу»
Сегодня в нашем выпуске:
❌Много лет на улице Пограничной разрушается бывшее почтовое отделение. Местные жители требуют либо отремонтировать, либо снести опасный объект. Но чиновники их не слышат.
❌В Петрозаводске появился спорный «арт-объект». Пользователи соцсетей его дружно раскритиковали. «Дежурный по городу» тоже добавил свои «пять копеек».
✅На Онежской набережной завершается подготовка к «Гиперборее-2021» — главному зимнему фестивалю карельской столицы.
Подробности — у «Дежурного по городу».
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