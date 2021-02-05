20 тысяч фликеров передали в школы и детские сады Карелии

В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» в прошлом году для младшеклассников и дошколят закупили 20 тысяч фликеров (световозвращающих приспособлений). На световозвращатели потратили более 1,2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе республиканского Минтранса.

Кроме того три игровых наборов для изучения правил дорожного движения передали в детские дошкольные учреждения Кондопоги и Медвежьегорска. На покупку специализированного оборудования потратили более 1,4 миллионов рублей.

С помощью игровых наборов сотрудники ГИБДД и воспитатели будут в увлекательно проводить с детьми занятия по безопасности дорожного движения. (фото gorodskievesti.ru)