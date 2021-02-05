МТС «прокачала» связь на автодорогах Карелии

Использовать весь потенциал онлайн-сервисов теперь могут автолюбители, чей путь пролегает по федеральной трассе Р-21 «Кола», связывающей Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск, а также А-121 «Сортавала» и А-119 «Вологда — Медвежьегорск».

Новое покрытие также появилось вдоль региональных автодорог и расположенных вдоль них населенных пунктов. Мобильный LTE-интернет впервые появился поселках Пийтсиеки и Леппясюрья, находящихся на дороге, связывающей города Суоярви, Питкяранта и Сортавала, а также поселках Новое Юшкозеро и Боровой в Калевальском районе и Кочкома. Новое покрытие от МТС также появилось в селе Ругозеро, поселках Сосновец и Летнереченский, расположенных на дорогах, ведущих от городов Костомукша и Беломорск до федеральной трассы Р-21.

«Качественная и бесперебойная связь и интернет на дорогах – один из показателей безопасности автолюбителей и комфорта в путешествиях, в пути важно не только иметь возможность связаться с экстренными службами, но и иметь доступ ко всему спектр современных сервисов на основе передачи данных. Мы развиваем сеть в регионе, стремясь обеспечить людей высокоскоростным интернетом, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно, где бы они не находились. Отдельно отмечу, что благодаря нашей работе на трассах, жители многих близлежащих населенных пунктов, таких как Пийтсиеки и Леппясюрья, Новое Юшкозеро и Кочкома впервые получили возможность пользоваться услугами скоростного мобильного интернета, что значительно повышает уровень жизни»

– отметил директор филиала МТС в Карелии Александр Кочкин.

Улучшения также могут заметить абоненты МТС в поселках Кяппесельга Кондопожского района, Ладва-Ветка, Прионежского района, деревне Торосозеро Олонецкого района, а также на станции Кузема Кемского района.