Реагировать надо, но мы не знаем, как: депутаты ЗС Карелии взяли паузу

Последствия и причины коммунальной катастрофы, которая разразилась в Карелии в январе 2003 года, в марте так и не нашли отражения в законотворческих актах ЗС РК. Тем не менее, рабочая группа карельского парламента готовила проект постановления о положении, которое сложилось в жилищно-коммунальном хозяйстве республики. Его обсудили на заседании комитета по экономической политике и налогам, где побывали журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики.

Начало 2003 года ознаменовалось настоящей коммунальной катастрофой. Естественно, что население ждало от своих избранников и адекватной реакции, и действенных шагов. Ни того, ни другого пока не последовало. Депутаты и сами понимали, что реагировать надо. Но признавали, что не знают – как.

«Вопросы очень непростые. Надо делать анализ состояния тех же тепловых сетей, их износа. Законодательное собрание не вполне имеет всю эту информацию. Это все-таки вопрос исполнительной власти. За жизнеобеспечение отвечает в первую очередь исполнительная власть. Мы, когда принимали бюджет, внесенный правительством, когда поддержали его, мы считали, что он серьезно продуманный», - заявил Николай Макаров, председатель комитета по экономической политике ЗС РК.

Несмотря на недостаток информации, депутаты были намерены подготовить парламентское постановление в течение первых двух недель. За это время они надеялись получить подробный анализ случившихся аварий и составить свое мнение о причинах произошедшего. Пока же они придерживались официальной версии правительства Карелии.

«Помните дискуссию по 50 миллионам банка «Онего», направленных на ипотеку, на поддержку граждан при улучшении их жилищных условий? Я задавал такой вопрос, когда произошли эти аварии. На самом ли деле эти 50 миллионов привели к тем результатам? Оказалось – нет. Дело не в 50 миллионах. 40% всех аварий произошли из-за человеческого фактора. И только 35% из-за ветхости всех этих коммуникаций», - пояснил Николай Макаров.

Депутаты знали, каких действенных шагов от них ждало население. ЖКХ Карелии требовало серьезных инвестиций. Но понимали они и другое: лишних денег в бюджете не было. Найти средства для поправки коммунального хозяйства – означало их у кого-то отобрать. Например, у культуры, здравоохранения или у сельского хозяйства. А в этих сферах тоже не шиковали. Кстати, возможность сокращения средств на содержание депутатского корпуса народными избранниками не рассматривалась.

В тот день в 2003 году состоялась официальная церемония номинации Республики Карелия в качестве Европейского региона. В церемонии приняла участие и делегация Балеарских островов – провинция Испании, которая тоже получила звание Еврорегион года.

Карелия и испанская провинция «Балеарские острова» - два первых европейских региона, получивших такое высокое звание. Как сказал на церемонии номинации Хавьер Тудела, президент организации «Еврорегион года», через несколько лет, когда это звание будет присуждаться другим областям Европы, все всё равно будут помнить, что первыми были Карелия и Балеарские острова.

«Выбор международного жюри, определивших два наших Еврорегиона, учитывал не только имеющиеся достижения в международном сотрудничестве и известность в Европе. Это также начало эксперимента по популяризации регионов и повышении их роли в европейских делах», - заявил на церемонии Глава Карелии, которым тогда был Сергей Катанандов.

Как говорили на церемонии ее участники, задача нового проекта «Европейский регион года» способствовать развитию отношений между разными областями Европейского континента. А также содействовать усилению влияния представителей муниципальных и региональных властей, а через них – и обычных граждан – на процессы, проходящие на континенте.

«Перед нашими регионами, как и перед нашими странами стоят разные проблемы и задачи. Но нас объединяют общеевропейские ценности, социально-экономическое развитие в интересах повышения благосостояния населения, гражданское общество, мирное демократическое развитие и прозрачность государственной власти», - подытожил Сергей Катанандов. В тот же день было опубликовано заявление Республики Карелия в качестве Еврорегиона года. В нем Карелия призывала все области Старого континента к активному сотрудничеству на благо мира и всеобщего процветания. А также предложила повысить роль регионов в строительстве единой Европы.

Таким было 9 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.