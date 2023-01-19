Размороженный жилой фонд помешал министрам Карелии поехать на Майорку

С 1992 по 2002 год в Карелии было осуществлено сотни международных проектов на сумму более тридцати миллионов евро. В основном нашими партнерами были представители стран Северной Европы. И вот спустя десять лет у нашей республики появилась уникальная возможность сотрудничать с Балеарскими островами, которые входят в состав Испании. Карельская делегация отправилась на Пальма-де-Майорка, чтобы первой опробовать новую землю, а вернувшись, рассказала об увиденном.

Делегация Карелии на презентации Балеарских островов, как «Еврорегиона-2003», состояла из четырех человек. В испанской провинции ждали более представительную делегацию нашей республики, но морозы помещали – министрам пришлось следить за ходом работ и отчитываться в Москву. Короче, не до поездок на юга. Интерес к Балеарским островам у нашего правительства стал высок после того, как Карелия вместе с ними оказалась в числе лауреатов проекта «Еврорегион-2003». Причем, такой конкурс в Европе проводился впервые.

«Острова южные, курортные, для отдыха и туризма. И Карелия, которая в принципе является на сегодня только сырьевой республикой. И тем не мнее, все-таки назначение такое произошло!»

- сказал Лев Шустов, заместитель министра экономического развития РК.

Между лауреатами, действительно, была огромная разница. Балеарские острова принимали в год до десяти миллионов туристов. Это основная статья доходов испанской провинции. Промышленности там почти нет. Но есть почти полмиллиона мест в отелях. Для сравнения: в Карелии тогда было всего четыре с половиной тысячи таких мест. Тем не менее, по решению Евросоюза мы оказались в одной связке. «Цель вот этого «Еврорегиона» это ознакомление всей Европы с историческими, культурными, лингвистическими и экономическими особенностями регионов, которые были представлены», - заявил Лев Шустов. Как он отметил, Европа строится так, чтобы были учтены интересы и граждан стран Европы, и самих регионов.

Конкурс «Еврорегион года» стал сильным стимулом для понимания того, как нужно менять наш мир. «Мы понимаем сложность и трудность, потому что в любом случае мы с Балеарскими островами первые. Это накладывает особый отпечаток. Как мы будем взаимодействовать, как мы будем себя в Европе показывать. Что мы должны делать. Это важно. Потому что следующим регионам будет гораздо легче, учитывая наш опыт», - сообщил Лев Шустов и оговорился, что жители Карелии могли уже тогда совершенно свободно поехать к своим новым друзьям на Балеарские острова. Для этого нужно было всего лишь купить путевку. Многие из нас, наверное, были бы рады так поступить, если бы у них водилась в кошельке необходимая сумма.

Конькобежный спорт был в 2003 году в Петрозаводске на подъеме. Об этом сообщила преподаватель ДЮСШ №6 Наталья Сергеевна Полежаева. Завершился чемпионат Петрозаводска по конькобежному спорту, и победители состязаний отправились затем в Сортавалу на открытый чемпионат Карелии.

В чемпионате Петрозаводска приняло участие около полусотни спортсменов в возрасте от 12 до 22 лет. Конькобежцы соревновались два дня на двух спринтерских дистанциях длиной 500 и 1000 метров. Среди победителей в старшей возрастной группе преобладали студенты различных факультетов ПетрГУ. Старший тренер Наталья Полежаева пояснила: «Цель этих соревнований – отобрать сборную команду Петрозаводска для участия в чемпионате республики, который пройдет в выходные. Он будет посвящен памяти заслуженного мастера спорта Сергея Хлебникова. Это наш знаменитый земляк, он чемпион мира в спринтерском многоборье, серебряный призер Олимпийских игр в Сараево».

В начале 2000-х к конькобежному спорту в Петрозаводске начала возвращаться былая популярность. Этому в немалой степени способствовала сохраненная в Детско-юношеской спортивной школе №6 материальная база. Рядом со школой заливали вполне качественную конькобежную дорожку, над которой повесили прожекторы. Так что стало можно кататься и по вечерам.

«К нам приходит много ребят, желающих заниматься, - с гордостью отметила Наталья Сергеевна. – На нашем льду проводят уроки физкультуры. Мы предоставляем бесплатно инвентарь, который нам удалось за эти долгие годы сохранить. Мы не дали погибнуть нашему виду спорта. Наоборот – мы дали толчок к развитию. Много желающих».

Те юные петрозаводчане, которые не стремились к спортивным достижениям, а просто хотели совместить приятное с полезным, шли на стадион «Юность». Там, несмотря на оттепель и весьма сомнительно качество льда, на самом большом катке в городе бывало немало народу.

Таким было 19 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.