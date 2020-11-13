Новые ограничения, рост цен на водку и капризы погоды. Картина дня

Глава Карелии Артур Парфенчиков вводит новые ограничения из-за COVID-19, студентов отправляют на дистанционное обучение, водка и коньяк дорожают – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Платная парковка в центре Петрозаводска на площади Гагарина стала предметом иска республиканской прокуратуры к министерству имущественных и земельных отношений РК и ООО «А3». На днях Арбитражный суд Карелии вынес решение относительно того, имеет ли платный паркинг на площади Гагарина право на существование. Подробнее об этом читайте в материале нашего обозревателя Антонины Кябелевой.

– В Карелии поставлен новый суточный рекорд по количеству заразившихся COVID-19. Коронавирусная инфекция выявлена у 386 человек (сутками ранее рекорд был 378). Два человека умерли от инфекции. Глава Карелии в связи с этим ввел новые ограничения. По них попали пожилые люди, учащиеся техникумов и школьники 4 классов. Подробнее об этом здесь.

– В Минздраве Карелии пообещали решить проблему с тестами на определение коронавируса в течение двух дней. Чтобы сократить сроки ожидания результатов тестирования, сейчас вводятся в работу новые лаборатории, закупаются новые ПЦР-анализаторы, уже закуплена партия тест-систем, позволяющих проводить исследования в короткие сроки.

– В Петрозаводском государственном университете принято решение о переводе студентов на дистанционное обучение. Все институты ПетрГУ (кроме медицинского) должны полностью перейти на дистанционку до 6 февраля. С 16 ноября на удаленное обучение перейдут студенты гуманитарных институтов. С 23 ноября на дистанционку отправятся все остальные учащиеся. Экзаменационная сессия в первом семестре этого года пройдет в дистанционном формате.

– В России с 1 января 2021 года вырастут минимальные цены на водку, коньяк и игристые вина. Соответствующие приказы Минфина появились на портале правовой информации. Подробнее о новых минимальных ценах в нашей заметке.

– В ближайшие дни характер погоды в Республике Карелия существенно не изменится, сообщает Карельский гидрометцентр. А вот зима в республике будет холоднее, чем в прежние годы. Подробнее о погоде на ближайшую неделю, а также на три зимних месяца читайте здесь.