«Молодые профессионалы Карелии» формируют кадровый резерв индустрии

13 ноября в Петрозаводске состоялось официальное закрытие конкурса «Молодые профессионалы Карелии WorldSkillsRussia – 2020».

Конкурсные работы 190 участников по компетенциям 27 профессий оценивали 205 экспертов. Основной состав конкурсантов - студенты образовательных учреждений Республики Карелия от 16 до 22 лет. Они соревновались в следующих секциях: ремонт и обслуживание легкового автомобиля, охрана труда, геодезия, электромонтаж, дошкольное и школьное воспитание, медицинский и социальный уход, программные решения для бизнеса, строительство, реставрация памятников деревянного зодчества, лесозаготовка, туризм.

Обладатели золотых медалей представят Республику Карелия весной в отборочных соревнованиях СЗФО на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), который запланирован на май-июнь 2021 года.

В церемонии награждения победителей приняла участие директор по управлению персоналом АО «Сегежский ЦБК» (SegezhaGroup, входит в АФК «Система»)Нелли Лебедева. Она вручила дипломы лучшим специалистам в секции «Охрана труда», конкурсные мероприятия для которых проводились на базе автотранспортного техникума.

Нелли Лебедева поздравила победителей и подчеркнула уверенность в том, что рабочие профессии будут весьма востребованы уже в ближайшем будущем. В подкрепление своих слов, она отметила поступательное развитие промышленности в Российской Федерации и в качестве примера привела инвестиционный проект «Segezha Запад». Директор также сообщила, что руководство SegezhaGroup придает большое значение проведению таких профессиональных конкурсов, как чемпионаты WorldSkills. Подобные мероприятия способствуют повышению квалификации трудовой молодежи, позволяют начинающим специалистам обмениваться опытом, помогают компаниям успешно пополнять кадровый резерв производств.

«Нам в команду нужны молодые грамотные и целеустремленные специалисты. Мы даемим возможность развиваться, повышать уровень своего образования. На нашем предприятии высокая квалификация и результативный трудобъективно способствуют карьерному ростуБудучи ответственным работодателем, АО «Сегежский ЦБК» уделяет пристальное внимание исфере охраны труда. Сотрудники работают на современном оборудовании,своевременно информируются о всех аспектах техники безопасности»,

- подчеркиваетНелли Лебедева.

Фото с сайта gov.karelia.ru