Новые ограничения вводятся в Карелии из-за COVID-19 с понедельника

На официальном сайте правительства Карелии опубликован перечень новых ограничительных мер, которые вводятся с 16 ноября на территории региона.

С 16 ноября для жителей старше 65 лет ряда городов республики вводится режим самоизоляции. Также с этого числа на дистанционное обучение перейдут школьники 4-х классов и студенты учреждений профессионального образования. Новые правила, меры и требования направлены на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в регионе.

В распоряжение Главы Карелии от 12 марта 2020 года №127-р внесены изменения. Прежде всего, они касаются жителей старше 65 лет, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале и Костомукше.

С 16 ноября жителям этих городов разрешается посещать места приобретения товаров, работ и услуг только с понедельника по пятницу, с 10 до 13 часов. Как и прежде, исключение касается аптек.

Остальным жителям рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест в дни и часы, предназначенные для пожилых. В это время организациям, реализующим товары, работы, услуги, запрещается обслуживать других граждан.

Для представителей старшего поколения вводится запрет на посещение фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов и других закрытых спортивных учреждений. Также под запретом для них объекты общественного питания, кроме столовых предприятий, на которых они работают.

Покидать места проживания жители старше 65 лет могут только для обращения за экстренной медицинской помощью, походов в установленное время в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора, прогулок и занятий спортом во дворе, в ближайших к дому парках, скверах, лесопарковых зонах или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле. Кроме того, выходить можно на работу или если есть необходимость ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Работодателям предписано перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим. Очный формат возможен только при наличии у сотрудника изолированного рабочего места или отсутствия контактов с другими работниками. В медицинских и образовательных учреждениях по согласованию с работниками им должны обеспечить оптимальный график.

Кроме того, при организации работы для граждан этой категории работодателям необходимо предоставить возможность посещения мест приобретения товаров, работ и услуг с учетом новых правил.

Жители в возрасте 65 лет и старше имеют право оформить листок нетрудоспособности с 16 по 27 ноября. На это время определен период самоизоляции.

Распоряжением также установлены новые требования в сфере образования. С 16 ноября по 11 декабря на дистанционный режим обучения переводятся учреждения профессионального образования. При этом для студентов предусмотрена возможность остаться в общежитиях и заниматься там. Для обучения им будет предоставлен доступ к компьютерному оборудованию своей образовательной организации. Практические занятия могут проводиться в аудиториях группами не более 10 обучающихся с учетом площади помещения и соблюдением социальной дистанции.

Также на дистанционный формат обучения с 16 ноября перейдут школьники 4-х классов.

При благоприятной эпидемиологической обстановке на территории района разрешается обучение в очном формате в школах с численность менее 300 учеников. Ранее допускались занятия в штатном режиме для школ, где менее 200 учащихся.

Работа кружков и клубов, в которых занимаются лица старше 65 лет, должна быть организована с применением дистанционного формата.

Организациям и индивидуальным предпринимателям из других регионов России и из-за рубежа запрещается осуществлять на территории республики выездную, развозную и разносную торговлю.

Еще одно изменение касается спорта. Проведение всероссийских соревнований возможно, если их участники имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, и проведение мероприятия согласовано с Министерством спорта республики.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в разделе «Документы»: http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5560/.

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