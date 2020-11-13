Ирина Мирошник проинспектировала работы на объектах благоустройства

Глава города провела очередное выездное совещание со специалистами комитета ЖКХ и представителями подрядчиков на ряде объектов, сообщает городская администрация.

Так возле пересечения Октябрьского проспекта с Московской улицей ООО «СМС» обновляет две общественные территории. На бульваре Победы подрядчик завершил мощение дорожек и продолжает облицовку постамента памятника «Птица счастья и свободы» и ремонт памятника «Пограничникам Карелии». По периметру площади Маршала Жукова укладывают асфальтобетонное покрытие.

Во время планового объезда также проверили работы на общественных территориях на Древлянке, Кукковке и Перевалке. Всем подрядчикам указано на необходимость строгого соблюдения технологий проведения работ и их качественное исполнение вне зависимости от погодных условий и иных факторов. За нарушение прописанных в муниципальных контрактах условий, а также сроков исполнения работ, организациям выставляют штрафные санкции. Приняты и оплачены будут только работы надлежащего качества.

Фото с сайта администрации Петрозаводска