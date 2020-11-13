Петрозаводчанам предлагается выбрать территории для благоустройства

Сегодня инициативные группы, предложившие благоустройство городских территорий в рамках Программы поддержки местных инициатив на 2021 год, завершают сбор подписей за свои проекты, сообщает городская администрация.

В понедельник на портале «Активный горожанин» начнётся голосование, по итогам которого и будут определены участники республиканского этапа конкурса.

Отдать свой голос за три проекта можно с 9.30 16 ноября до 17.00 20 ноября по ссылке город.петрозаводск.рф/голосования.



Список проектов-участников конкурсного отбора в рамках Программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, на 2021 год:

Благоустройство территории Машезерского сквера в части устройства освещения, видеонаблюдения;

Благоустройство парка на территории МОУ «Средняя школа №8» «Парк нашей мечты»;

Благоустройство МОУ «Средняя школа №5 имени генерала В.А. Фролова:

Благоустройство территории МОУ «Средняя школа №11»;

Организация гостевой автомобильной стоянки около здания ТЦ «Ритм» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 15;

Благоустройство территории МОУ «Средняя школа №43»;

Благоустройство Главной площади (1 этап);

Благоустройство территории МОУ «Петровский Дворец» с установкой спортивно-игрового комплекса;

Обустройство спортивных объектов на территории МОУ «Лицей № 13».

Лучшие проекты будут реализованы за счёт средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).

Изображение из группы Администрация Петрозаводского городского округа