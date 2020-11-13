Знаки с подсветкой заработали на пешеходных переходах Петрозаводска

На пешеходных переходах Петрозаводска появились дорожные знаки с подсветкой. Они установлены в разных микрорайонах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего подсветка появилась на 15 переходах. Среди них - объекты на проспекте Ленина, набережной Варкауса, улицах Ригачина, Чапаева, Луначарского, Пограничной. Знаки загораются одновременно с наружным освещением с наступлением сумерек.

Также подрядчик заменил в городе 160 знаков на более яркие - они дополнены щитами желто-зеленого цвета. Кроме того, на улицах города над проезжими частями добавлены 43 дублирующих знака на новых опорах.

В мэрии пообещали продолжить работу над повышением безопасности дорожного движения в темное время суток. Фото пресс-службы администрации Петрозаводска