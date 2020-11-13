Минимальные цены на водку, коньяк и игристые вина вырастут в России

В России с 1 января 2021 года вырастут минимальные цены на водку, коньяк и игристые вина. Соответствующие приказы Минфина появились на портале правовой информации.

Так, цена на водку вырастет сразу на 5,7%. Минимальная цена за бутылку 0,5 литра составит 243 рубля. Коньяк подорожает на 3% - до 466 рублей за 0,5. Бутылка игристого вина будет стоить не менее 169 рублей - это значение выросло на 3%.

Отмечается, что минимальные цены подняты для борьбы с контрафактным алкоголем. Фото novosti-dny.ru