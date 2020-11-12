Платная стоянка на площади Гагарина признана незаконной

Текст и фото: Антонина Кябелева

Стоянка для автомобилей на площади Гагарина в Петрозаводске является одной из самых востребованных в городе. Ее популярность легко объяснить – в двух шагах железнодорожный вокзал. Это самое удобное место для того, чтобы припарковать автомобиль, если приходится встречать или провожать родственников или знакомых.

Удачное расположение общедоступной стоянки привело к тому, что на протяжении последних десяти лет здесь то и дело пытаются организовать платную парковку. Последний раз договор аренды земельного участка на площади Гагарина министерство имущественных и земельных отношений РК заключило с ООО «А3» в ноябре 2019 года. Арбитражный суд РК пришел к выводу, что договор противоречит законодательству.

Попытки ввести плату за парковку автомашин на площади Гагарина давно вызывают глухое раздражение у петрозаводчан. Часть площади, выделенная под стоянку подъезжающих к железнодорожному вокзалу автомашин, жителями карельской столицы воспринимается как общегородское пространство, которое априори не должно отдаваться коммерческой фирме. Очевидно, что, передавая стратегически важный для жителей столицы земельный участок коммерческой фирме, власть фактически разрешает ей, грубо говоря, рубить бабки из воздуха. Никаких вложений, никаких забот: достаточно поставить дежурить своего сотрудника, снабдить его квитанциями об оплате, и вот они - долгожданные денежные потоки из карманов автолюбителей, которым просто некуда деваться.

Явная несправедливость происходящего настолько сильно бросается в глаза, что из-за требований вносить плату за временную стоянку на городской площади то и дело возникают конфликтные ситуации. Нередко автомобилисты просто отказывались платить, а поставленные собирать деньги немолодые женщины пасовали перед гневом крепких мужчин.

В феврале 2013 году договор аренды земельного участка на площади Гагарина под платный паркинг был заключен с ООО «Авторевю». В мае 2019 года предприниматель отказался от платной парковки и на короткий промежуток времени петрозаводчане вздохнули свободно. Но ненадолго.

В октябре 2019 года министерство имущественных и земельных отношений Карелии провело аукцион на аренду земельного участка на площади Гагарина под платный паркинг.

В ноябре 2019 года министерство заключило договор аренды с победителем аукциона - ООО «А3».

Интересно, что ООО «А3» было создано 23 сентября 2019 года, словно специально под проводимый аукцион. Единственным учредителем и директором фирмы значится Николай Цыганаш.

Возле вокзала появился фургончик, внутри которого разместили мониторы, с помощью которых можно наблюдать за происходящим на стоянке. В нем от ветра и непогоды скрывается сотрудник фирмы, который должен собирать деньги с автомобилистов. На фургоне красуется плакат, сообщающий, что ООО «А3» не несет никакой ответственности ни за кражу автомобиля, ни за его повреждение, ни за сохранность личных вещей. В общем, компания, арендовавшая часть площади Гагарина, зону свой ответственности, похоже, видит только в сборе наличности.

Поначалу новый арендатор требовал за 30 минут стоянки заплатить 60 рублей, а за час – 100 рублей. К немалому возмущению петрозаводчан с 1 июля 2020 года правила изменились, и арендатор стал требовать 100 рублей, даже если машина простояла просто несколько минут. Правда, позднее появилось условие, что свыше 2 часов использования стоянки следует заплатить 90 рублей. Но, понятно, что часами возле вокзала вряд ли кто-то будет стоять, да и снижение платы на 10 рублей больше похоже на очередной трюк, создающий видимость дифференциации в оплате за сомнительную услугу.

Когда я подошла к платной парковке, она была полупустой. Непогода заставила спрятаться сотрудницу ООО «А3» в фургончик. Постучавшись в дверь, я выманила ее на свежий воздух. Женщина рассказала, что многие уже привыкли к платному паркингу и сами подходят, чтобы оплатить стоянку.

- А люди не возмущаются, что так дорого приходится платить? – поинтересовалась я.

- Конечно, возмущаются, - охотно подтвердила сотрудница фирмы.

- И вы требуете 100 рублей даже, если машину на несколько минут припарковали?

- Ну, если на пять минут, то, конечно, денег можно не платить. Но директор сказал, чтобы со всех брали,

- сказала женщина, словно оправдываясь за свое алчное руководство.

Есть надежда, что скоро ООО «А3» придется убрать раздражающий горожан фургон и расстаться с нехитрым бизнесом.

5 ноября Арбитражный суд Карелии рассмотрел иск заместителя прокурора Карелии Василия Шевченко к министерству имущественных и земельных отношений РК и ООО «А3» о признании недействительным договора аренды земельного участка на площади Гагарина под платный паркинг. 11 ноябре на сайте Арбитражного суда Карелии был размещен полный текст судебного решения.

Судья Виктор Погорелов удовлетворил иск республиканской прокуратуры, признав недействительным договор между минимуществом РК и ООО «А3». Суд обязал арендатора вернуть министерству земельный участок на площади Гагарина.

Заместитель прокурора Карелии Василий Шевчяенко настаивал на том, что договор между министерством и ООО «А3» является ничтожной сделкой, так как заключен без согласия петрозаводской администрации и «посягает на публичные интересы и интересы неограниченного круга лиц». Администрация Петрозаводска поддержала иск прокуратуры. Интересно, что на последнем судебном заседании исковые требования прокуратуры в полном объеме поддержал и представитель министерства имущественных и земельных отношений РК, фактически признав, что республиканское ведомство нарушило законодательство.

Речь идет о том, что решение о создании платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования относятся к полномочиям петрозаводской администрации и оформляется в форме постановления. Но петрозаводская администрация не принимала решения о создании платного паркинга на площади Гагарина. Мало того, суд согласился с доводами прокуратуры о том, что в данном случае договор с ООО «А3» нарушает законные интересы неограниченного круга лиц, то есть всех нас.

Решение Арбитражного суда РК пока не вступило в законную силу. У ООО «А3» есть месяц, чтобы обжаловать его в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде Санкт-Петербурга. Другими словами, окончательное решение может быть принято не раньше конца 2020 – начала 2021 года.

Если решение Арбитражного суда Карелии вступит в законную силу и избавит «неограниченный круг лиц» от явно несправедливых поборов, то в дальнейшем нам остается надеяться на благоразумие петрозаводской администрации. Ведь получается, что именно от городской власти зависит, чтобы площадь Гагарина не превращали в кормушку для коммерческих структур.