Ковидарий, мистическое число 117 и «Вечерний Ургант». Картина дня

Малоимущих пенсионеров лишают будущего, роддом в Петрозаводске перепрофилируют под ковидарий, Санкт-Петербург с карельской столицей свяжут прямые авиарейсы – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Что будет со страховыми и накопительными пенсиями в России? На этот вопрос попыталась ответить журналист нашего портала Антонина Кябелева, ознакомившись заключение Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы. Если коротко, то малообеспеченным пенсионерам не стоит рассчитывать на то, что они в ближайшее время выберутся из нищеты. Другая тревожная информация касается пенсионных накоплений тех, кто пока не вышел на заслуженный отдых: инфляция съест их пенсионные накопления.

– Диагноз коронавирус за прошедшие сутки был подтвержден у 117 человек. Из этого числа заболевших – 91 человек, из них 47 имеют симптомы средней тяжести. Отметим, что по 117 новых заболевших, согласно данным официальной статистики, в Карелии выявляют третий день подряд. В Карелии открывают новые больницы для приема больных. С 1 ноября Родильный дом имени Гуткина в столице Карелии начнет принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Беременных и рожениц будут принимать в перинатальном центре на Древлянке.

– В СМИ появилась информация о заболевшей коронавирусом петрозаводчанке, которая прождала в карете скорой помощи 4,5 часа, дожидаясь возможности попасть в больницу, но в итоге получила отказ в госпитализации. Случившееся журналистам подтвердили в Минздраве Карелии.

– В эфир Первого канала вчера поздним вечером вышел очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант». Одна из рубрик программы, а именно «Острый репортаж», была посвящена Карелии. Смотрим репортаж журналиста Аллы Михеевой с традиционного фестиваля ряпушки в Вокнаволоке здесь.

– В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с загрязнением реки Кемь нефтепродуктами после аварии на Белопорожской ГЭС-2. Реку полностью очистили от нефтепродуктов в четверг, 28 октября. Восстановить грунтовую плотину на ГЭС планируют до 1 ноября.

– Два рыбака пропали на озере Верхнее Падозеро в Пряжинском районе. Для их поисков формируется отряд добровольцев. Поиски будут вестись на берегу и на воде. В то же время водолазы Карельской республиканской поисково-спасательной службы совершили несколько погружений на озере Контоккиярви. Специалисты искали тело Игоря Гаврилова – подростка из Костомукши, пропавшего в мае этого года.

– Союз архитекторов Карелии крайне обеспокоен сложившейся ситуацией с судебным решением Санкт-Петербургского суда о признании недействительными постановления Петросовета, на основании которого бизнесмены должны были устанавливать рекламные вывески только по определенным правилам. Союз архитекторов Карелии обратился с открытым письмом. В нем известные в городе люди обещали поддержать депутатов в борьбе с бизнесменами, уродующими город.

– Санкт-Петербург и Петрозаводск свяжут прямые авиарейсы. Авиасообщение между Карелией и Северной столицей откроется с 5 ноября. Рейсы будет выполнять калининградская авиакомпания «Скол». Из Петербурга в Петрозаводск самолеты будут вылетать в 11:50, время в пути составит один час десять минут. Планируется выполнять пять рейсов в неделю с понедельника по пятницу.

– Ноябрь в России продолжит тенденцию теплых осенних месяцев. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Как рассказал синоптик, в ноябре температура воздуха будет выше нормы или в пределах нормы на всей территории нашей страны. По словам Вильфанда, дождей в ноябре также будет немного.