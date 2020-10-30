Администрация Петрозаводска собирается снести гараж на улице Куйбышева

Администрация столицы Карелии, на своем сайте, информирует о демонтаже незаконно установленного в центре города гаража.

В соответствии с п. 8 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО № 1417 от 25.04.2011 г., владельца гаража на улице Куйбышева в районе дома № 20 информируют о сносе постройки.

Земельный участок освободят до 14 ноября.

Фото с сайта администрации Петрозаводска.