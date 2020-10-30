Конкурс «Лучший предприниматель года» стартовал сегодня в Карелии
Минэкономразвития Карелии сообщает о начале проведения ежегодного регионального конкурса «Лучший предприниматель года», сообщается на сайте правительства республики.
Итоги конкурса будут подводиться в десяти номинациях:
- «Лучший предприниматель в сфере производства»;
- «Лучший предприниматель в сфере вторичной переработки сырья»;
- «Лучший предприниматель в социальной сфере»;
- «Лучший предприниматель в сфере услуг»;
- «Лучший предприниматель в сфере туризма и гостиничного бизнеса»;
- «Лучший предприниматель в сфере общественного питания»;
- «Лучший предприниматель в сфере розничной торговли»;
- «Успешный старт»;
- «Лучший предприниматель в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов»;
- «Лучшая женщина-предприниматель».
Заявка на участие в каждой номинации подается отдельно, один предприниматель может принять участие не более чем в трех номинациях.
Заявки будут приниматься со 2 по 21 ноября в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, с 08.00 до 20.00 по будним дням.
Перечень документов, предоставляемых претендентами:
Заявка по форме, установленной постановлением Правительства Республики Карелия от 15 мая 2017 года № 151-П;
К заявке по желанию претендента могут быть приложены документы, свидетельствующие о достижениях претендента (копии дипломов, сертификатов, иные документы), презентационные материалы о деятельности претендента, копии документов, подтверждающих направление претендентом средств на благотворительные цели, иные документы.
Дополнительная информация по телефонам 8 (8142) 44-54-00 или 8 (800) 100-29-80 или по электронной почте: info@kr-rk.ru.
Фото с сайта правительства Карелии