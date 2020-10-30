Конкурс «Лучший предприниматель года» стартовал сегодня в Карелии

Минэкономразвития Карелии сообщает о начале проведения ежегодного регионального конкурса «Лучший предприниматель года», сообщается на сайте правительства республики.

Итоги конкурса будут подводиться в десяти номинациях:

«Лучший предприниматель в сфере производства»;

«Лучший предприниматель в сфере вторичной переработки сырья»;

«Лучший предприниматель в социальной сфере»;

«Лучший предприниматель в сфере услуг»;

«Лучший предприниматель в сфере туризма и гостиничного бизнеса»;

«Лучший предприниматель в сфере общественного питания»;

«Лучший предприниматель в сфере розничной торговли»;

«Успешный старт»;

«Лучший предприниматель в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов»;

«Лучшая женщина-предприниматель».

Заявка на участие в каждой номинации подается отдельно, один предприниматель может принять участие не более чем в трех номинациях.

Заявки будут приниматься со 2 по 21 ноября в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, с 08.00 до 20.00 по будним дням.

Перечень документов, предоставляемых претендентами:

Заявка по форме, установленной постановлением Правительства Республики Карелия от 15 мая 2017 года № 151-П;

К заявке по желанию претендента могут быть приложены документы, свидетельствующие о достижениях претендента (копии дипломов, сертификатов, иные документы), презентационные материалы о деятельности претендента, копии документов, подтверждающих направление претендентом средств на благотворительные цели, иные документы.

Дополнительная информация по телефонам 8 (8142) 44-54-00 или 8 (800) 100-29-80 или по электронной почте: info@kr-rk.ru.

Фото с сайта правительства Карелии