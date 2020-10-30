Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на дорогах

31 октября и 1 ноября в Петрозаводске пройдут очередные рейды по контролю за трезвостью автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили, что за девять месяцев 2020 года в Петрозаводске зарегистрированы 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 13 получили травмы. За этот же период отстранены от управления 556 нетрезвых автомобилистов.

В Госавтоинспекции призывают водителей Петрозаводска строго соблюдать ПДД и воздержаться от управления автомобилем в нетрезвом виде. За подобное нарушение полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок полтора-два года. Фото пресс-службы ГИБДД Петрозаводска