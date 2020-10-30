Путин наградил жителя Карелии орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени Вячеслава Кашина - члена Президиума карельской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Кашин отмечен за свою многолетнюю работу и активную общественную деятельность, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.

Пятеро работников Республиканской больницы поощрены почетным знаком «За вклад в развитие республики Карелия». Это старшая медсестра Татьяна Бачинская, медсестра консультативной поликлиники Людмила Келкка, медсестра медико-генетической консультации Светлана Кузьмина, старшая медсестра центра «Диабет» Елена Русакова и ведущий программист учреждения Татьяна Жданович. Наградой отмечен их вклад в развитие системы здравоохранения Карелии, многолетний труд и высокий профессионализм.

Также почетным знаком отмечен митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Он награжден за вклад в развитие государственно-конфессиональных отношений и формирование культуры мира и согласия. Фото newsbuzz.ru