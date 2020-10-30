Водолазы ищут пропавшего в Карелии 17-летнего Игоря Гаврилова

Водолазы Карельской республиканской поисково-спасательной службы на прошлой неделе совершили несколько погружений на озере Контоккиярви. Специалисты искали тело Игоря Гаврилова - подростка из Костомукши, пропавшего в мае этого года. Об этом сообщает издание «Новости Костомукши».

Первое погружение произошло 21 октября. Еще шесть раз водолазы опускались на дно 22 октября. Это были те места, в которых, по мнению следователей СК, мог утонуть молодой человек. В этот же день были проверены и другие места возможной гибели подростка. Поиски не дали никакого результата.

Напомним, Игорь Гаврилов пропал в ночь на 7 мая. Молодой человек выпивал на вписке и под утро пошел пешком домой. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

В июле в эфир телеканала «Россия 1» вышла программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая была посвящена этой истории. На передачу были приглашены родители подростка, его девушка, волонтеры, участвовавшие в поисках, и молодые люди, которые видели его последними.

Сейчас дело об исчезновении Игоря Гаврилова находится на личном контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.