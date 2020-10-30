Публикуем лунный денежный календарь на ноябрь 2020 года

Расхожая иностранная валюта ведет себя возмутительно: растет и растет, как коронавирус. Бедный рубль при этом продолжает худеть. Как тут сохранить нажитое и как разумно тратить деньги? Помочь правильно распорядиться личным бюджетом может наш традиционный денежный календарь.

Давать в долг: 8 ноября.

Не давать в долг: 1 ноября.

Брать в долг: 3, 5, 21, 28 ноября.

Не брать в долг: 1, 14 ноября.

Отдавать долги: 4, 8, 14, 27 ноября.

Не отдавать долги: 1, 28 ноября.

Пересчитывать деньги: 7, 11 ноября.

Покупать кошелёк: 21 ноября.

Покупать подарки: 27 ноября.

Первая декада

1 ноября. Сегодня неудачный день для любых финансовых операций. Лучше изготовьте денежный оберег.

2 ноября. Не совершайте крупные покупки — велик риск, что вам попадется некачественный товар.

3 ноября. Сегодня стоит потратить время на благотворительные цели, можно приобретать и продавать валюту, брать кредит.

4 ноября. Важно сейчас постараться не совершать ненужных приобретений. Зато можно отдавать долги.

5 ноября. Не советуем делать крупные приобретения. Хотите взять в долг – сделайте это сегодня.

6 ноября. Принимать важные решения, имеющие отношение к вашим деньгам, сегодня не стоит, как и рисковать деньгами.

7 ноября. Хорошенько обдумайте все вложения. Сегодня можно только помогать родственникам и друзьям.

8 ноября. Ваше финансовое положение позволяет вернуть свои долги. Сегодня также можно дать в долг, деньги быстро вернутся назад.

9 ноября. Биржевые операции принесут прибыль. Удачный день для крупных покупок.

10 ноября. Не нужно тратить последние сбережения на подарки и покупку различных безделушек.

Вторая декада

11 ноября. С утра заряжайте талисманы на привлечение удачи. Пересчитайте денежки и покажите их Луне — это активизирует финансовую энергию.

12 ноября. Благоприятное время для активности и достижения поставленных целей, однако денежные средства постарайтесь тратить экономно, чтобы избежать затруднений в будущем.

13 ноября. Время чудесно подходит для того, чтобы помогать другим людям, которые нуждаются в определенных благах.

14 ноября. Делать вложения в банки или компании, давать серьезные обещания, брать деньги в долг – плохая идея, а вот возвращать старые долги вполне возможно.

15 ноября. Отличный день чтобы прогуляться по магазинам, покупая самое необходимое. Главное, не совершайте покупки в кредит или рассрочку.

16 ноября. Сегодня в некотором смысле волшебный день. Проведите ритуал на избавление от долгов и финансовых проблем. Результат вас удивит.

17 ноября. Рекомендуются только финансовые операции, связанные с наличными деньгами.

18 ноября. Сегодня проведите обряд на щедрого начальника и прибавление заработной платы.

19 ноября. Не расходуйте деньги на пустяки. Этот день отличится очень малым выделением финансовой энергетики.

20 ноября. Смело реализуйте свои планы. Вас ждет финансовый успех. А если сегодня вы хорошо поработаете, возможно, прибавление заработной платы.

Третья декада

21 ноября. Стоит начинать любые дела, связанные с финансами. Можно искать новую работу, брать кредит, что-то продавать, не лишним будет и поменять кошелёк.

22 ноября. Чтобы избавиться от материальных затруднений, нашепчите свои жалобы на текущую воду – она унесёт проблемы.

23 ноября. Вы можете смело браться за новые начинания, которые приведут вас к финансовой независимости.

24 ноября. Если имеется реальная возможность заработать хорошее финансовое сбережение, то оказываться от этого не стоит. Период хорошо подходит для спонсорской помощи, а также благотворительности. А вот к взятию кредитных обязательств, а также к вступлению в долговые связи рекомендовано относиться с максимальной осторожностью.

25 ноября. Оформлять денежные документы можно, но с осторожностью, так как легко не заметить ошибку.

26 ноября. Звезды располагают к крупным инвестициям и вложениям. Можете открыть накопительный счет в банке.

27 ноября. Отличный день, чтобы вернуть свои долги. Благоприятное время, чтобы порадовать близких людей приятными подарочками и сюрпризами.

28 ноября. Сегодня вы смело можете брать деньги в долг, вам будет очень легко их вернуть. Но не стоит никому одалживать, иначе ваши финансы перекочуют к одолжившему.

29 ноября. Коммерческая деятельность будет удачной, можно быстро продать даже залежалые товары.

30 ноября. Сегодняшний день рекомендовано посвятить полноценной работе, именно она поспособствует скорому обогащению и укреплению материального состояния.

Фото opensii.info