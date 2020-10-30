Завершен капитальный ремонт подъезда к МАПП «Вяртсиля»

В Карелии завершен двухлетний ремонт 54-километровой дороги «Подъезд к МАПП «Вяртсиля»». Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Кола».

Работы были разбиты на четыре этапа. В результате вся дорога была приведена в нормативное состояние. Заменены и построены 147 водопропускных труб и 125 локальных очистных сооружений. Обустроены 12 километров линий освещения во всех населенных пунктах, 14 пешеходных переходов и 11 километров тротуаров.

Добавилась дополнительная третья полоса для разделения транспортного потока на легковые автомобили (крайняя левая полоса шириной 3,5 м), автобусы (средняя полоса шириной 3,75 м) и грузовые автомобили (крайняя правая полоса шириной 4 м) на участке, где дорога непосредственно выходит к границе.

Предыдущая реконструкция дороги проходила более 20 лет назад. Нынешний ремонт стал возможен после передачи трассы в федеральную собственность в 2017 году. Фото Упрдор «Кола»