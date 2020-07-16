В студии Малахова обсудили исчезновение 17-летнего подростка в Карелии

В эфир телеканала «Россия 1» вышла программа «Прямой эфир», которая была посвящена загадочному исчезновению 17-летнего жителя Костомукши Игоря Гаврилова. Андрей Малахов собрал в своей студии родителей подростка, волонтеров, которые его искали, ребят, с которыми Игорь отдыхал в ночь пропажи, а также сторонних экспертов.

Напомним, юный житель Костомукши пропал в ночь на 7 мая. Он отдыхал на вписке с друзьями и незнакомыми подростками. Молодые люди выпили несколько литров водки. После этого, ночью он решил пойти домой.

Камеры наблюдения зафиксировали, как в районе трех часов ночи юноша, похожий на пропавшего подростка, проходил мимо автозаправочной станции. Также в программе выступила женщина, к которой той ночью заходил юноша, но она его не впустила, испугавшись.

В программе также дали свои показания молодые люди, с которыми отдыхал Игорь Гаврилов. Один из них заявил, что мать пропавшего подростка через два дня после случившегося организовала его вывоз на кладбище, чтобы выбить правду об исчезновении ее сына.

Были выдвинуты версии о том, что подросток мог утонуть, что он мог стать жертвой медведя или был похищен.

Все подробности - на видео.