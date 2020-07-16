16 июля 2020, 16:09
У карельской бабушки украли со счета крупную сумму денег
Одна цифра, неверно введенная при попытке доступа, дорого обошлась пенсионерке
В полицию Петрозаводска обратилась 68-летняя женщина, которая заявила, что с ее банковского счета непонятным образом исчезли 39 000 рублей, сообщает МВД по РК. При этом никаких переводов женщина не осуществляла.
В ходе работы по заявлению потерпевшей, полицейские установили, что при подключении услуги удаленного доступа к счету, пенсионерка ошиблась одной цифрой в номере телефона. После этого, вся информация о движении ее средств стала поступать постороннему человеку.
По этой информации, оперативники вышли на 23-летнего петрозаводчанина, который признался, что перевел чужие деньги на свою карту, а затем потратил их.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.