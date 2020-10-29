Как изменятся пенсии в 2021 году, что ждет тех, кто за чертой бедности

Текст: Антонина Кябелева

На рассмотрении в Госдуме России находится законопроект о проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021-2023 годы. Помимо пояснительной записки к документу, в открытом доступе размещено заключение Счетной палаты России с весьма неутешительными цифрами.

Если доверять выводам Счетной палаты, то, как минимум, малообеспеченным пенсионерам не стоит рассчитывать на то, что они в ближайшее время выберутся из нищеты. В опубликованном документе есть немало интересных данных, связанных с пенсионным обеспечением россиян и калькуляцией собственных трат ПФР на зарплату и недвижимость.

В 2021 году на выплату страховых пенсий предусмотрено 7,8 триллиона рублей, что на 5,4 % выше расходов 2020 года. Рост расходов предусмотрен в 2022 году – на 5,2 % и в 2023 году – на 3,1 %.

Одновременно армия получателей страховых пенсий существенно снизится: с 40 927,8 тысячи человек в 2019 году до 38 506,1 тысячи человек в 2023 году. Другими словами, в ближайшие три года пожилых людей, получающих страховую пенсию, станет меньше на 5,9 %, или на 2,4 миллиона человек!

Видимо, это один из ощутимых результатов пенсионной реформы.

Как же изменится размер пенсии в ближайшие годы? По прогнозам Минэкономразвития России, уровень инфляции в 2020 году составит 103,8 %, в 2021 году – 103,7%, в 2022 и 2023 годах – 104%. Определен и уровень индексации пенсий на ближайшие годы. Конечно, эти данные могут измениться, но, скорее всего, незначительно.

Традиционная индексация страховых пенсий произойдет с 1 января 2021 года на 6,3%. Для сравнения, в 2020 году пенсии проиндексировали на 6,6%. Уровень индексации в 2022 году должен составить 5,9%, в 2023 году – 5,6%.

Социальные пенсии, которые индексируют с 1 апреля, изменятся следующим образом: в 2021 году их повысят на 2,6%, то есть явно ниже официального уровня инфляции, в 2022 году – на 8,5%, в 2023 году – на 0,9%. Для сравнения, в 2020 году социальные пенсии были увеличены на 6,1%.

В 2019 году средний размер пенсии в России составил 14 207 рублей, в 2020 году - 15 032 рубля (рост на 5,8%). Прогнозируется, что в 2021 году средняя пенсия достигнет отметки в 15 781 рубль, то есть увеличится на 5%.

Средний размер социальной пенсии в 2019 году составил 9 286 рублей, в 2020 году – 9 865 рублей. В 2021 году социальная пенсия в среднем по России должна вырасти до 10 122 рублей. В данном случае увеличение составит всего 2,6%. Ничего о том, как можно при современном уровне цен прожить на страховую, а тем более на социальную пенсию, в документах не сказано.

Для сравнения: в 2020 году в Карелии размер средней страховой пенсии по старости составил 20 283 рубля.

Борьба с бедностью, которую в очередной раз провозгласили в России, на благосостоянии полунищих пенсионеров особенно не сказывается. По прогнозам, в 2021-2023 годах пенсионеров, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, меньше не станет. В прогнозных данных значатся 3,3 миллиона человек ежегодно.

В 2020 году среднероссийский прожиточный минимум пенсионера (ПМП) установлен на уровне 9 240 рублей. В 2021 году он должен увеличиться до 10 022 рублей, в 2022 году – до 10 115 рублей, в 2023 году – до 10 818 рублей. Граждане, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума, получают доплату из бюджета до уровня ПМП. В 2021 году на эти цели предусмотрено 87 миллиардов рублей.

При этом каждый регион определяет свой уровень прожиточного минимума пенсионера, исходя из реальных инфляционных процессов в конкретном субъекте РФ. Если ПМП в регионе выше среднего по России, часть обязательств по доплате до прожиточного минимума ложится на региональный бюджет. Нередко это приводило к тому, что регионы сознательно занижали прожиточный минимум пенсионера, оставляя пожилых людей без реальной поддержки. В 2019 году были внесены изменения в законодательство, которые затруднили процедуру занижения ПМП. В результате в Карелии прожиточный минимум пенсионера в 2020 году подскочил на 33% - до 11 836 рублей.

В 2021 году прожиточный минимум пенсионера в Карелии утвержден на уровне 12 115 рублей. Другими словами, увеличение составило 3,4%. На региональные доплаты для карельских пенсионеров, чья пенсия оказалась ниже прожиточного минимума, в 2021 году предполагается выделить 893,8 миллиона рублей, из которых 8,9 миллиона рублей выплатит республиканский бюджет.

Но далеко не во всех регионах ситуация с прожиточным минимумом выправилась в сторону более справедливой оценки.

В заключении Счетной палаты отмечается, что в 2021 году значительно увеличатся (сразу на 38%) расходы на федеральную социальную доплату. Это связано с тем, что часть регионов все же решила вернуться к практике сдерживания роста прожиточного минимума.

Если в 2020 году в 55 регионах страны ПМП был ниже общероссийского, то в 2021 году таких регионов уже 66. При этом, отмечают специалисты Счетной палаты, в 18 субъектах Российский Федерации размер прожиточного минимума пенсионера в 2021 году решили не менять, несмотря на инфляцию, а в 15 регионах ПМП не пересматривался последние три года.

Несмотря на попытки улучшить материальное положение пожилых людей, реальность пока не дает повода для оптимизма. Так, согласно заключению Счетной палаты, пропасть между средней пенсией и средней зарплатой по стране будет только расти. В 2021 году соотношение между среднегодовым размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и средней зарплатой по стране составит 32,9%, в 2022 году – 32,5%, в 2023 году – 32,1%.

Другая тревожная информация касается пенсионных накоплений тех, кто пока не вышел на заслуженный отдых. Фактически специалисты Счетной палаты признали, что инфляция съедает и будет съедать пенсионные накопления. Так, средний годовой процент инвестиционного дохода, полученного от временного размещения пенсионных накоплений, в 2021 году составит 2,9%, в 2022 году – 2,7%, в 2023 году – 2,4%, что значительно ниже прогнозируемой инфляции.

- Фактически сложившийся опережающий рост уровня инфляции по сравнению с уровнем доходности ведет к обесцениванию средств пенсионных накоплений,

- отмечают в Счетной палате РФ.

Крайне высокой остается доля средств федерального бюджета в доходах Пенсионного фонда России. В 2021 году федеральный бюджет обеспечит доходы ПФР на 36,8% (3,3 триллиона рублей), в 2022 году – на 38,9% (3,8 триллиона рублей), в 2023 году – на 38,1% (более 4 триллионов рублей). Другими словами, пенсионный фонд финансируется из бюджета более чем на треть.

В заключении Счетной палаты можно оценить и уровень расходов ПФР, не связанный с выплатами пенсий и социальных пособий. Судя по расходам, пенсионный фонд расширяет свои международные отношения. В 2021 году ПФР запланировал расходы на международное сотрудничество в сумме более 10 миллионов рублей, что на 18,7% больше, чем в 2020 году.

Фонд оплаты труда в 2021 году составит 70,6 миллиарда рублей, что выше уровня 2020 года на 3%. Средняя зарплата в ПФР в 2021 году составит 47,4 тысячи рублей в месяц. В 2020 году средняя зарплата в фонде равняется 46 тысячам рублей.

В 2021 году фонд продолжит строительство 13 зданий общей площадью более 31 тысячи квадратных метров и сметной стоимостью 2,6 миллиарда рублей. Нетрудно подсчитать, что средняя стоимость одного квадратного метра составляет 83,6 тысячи рублей. Строительство ведется в Крыму, Краснодарском крае, Республике Мордовия, Ленинградской области, Московской области и Санкт-Петербурге.

В Счетной палате пришли к выводу, что намеченные на 2021 год очередные изменения расчета прожиточного минимума пенсионера не приведут к желаемому результату, то есть не будут способствовать улучшению материального положения пожилых людей. Специалисты Счетной палаты предлагают усовершенствовать пенсионную систему таким образом, чтобы пенсия по старости составляла 40% средней заработной платы.