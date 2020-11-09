Коронавирус пугает, министры болеют, врачи бастуют. Картина дня

Коронавирусная истерия нарастает в Карелии, партия власти проиграла выборы в Сортавале, более десяти работников Республиканской инфекционной больницы подали заявления об увольнении – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– С ноября 2020 года меняется система расчета доплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом. 30 октября было принято новое постановление правительства России № 1762 о социальной поддержке медицинских работников. Руководитель карельского профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин проанализировал новый документ и пришел к выводу, что медицинские работники в ковид-центрах и станциях скорой медицинской помощи серьезно потеряют в деньгах. Подробности читайте в материале нашего журналиста Антонины Кябелевой.

– Результат воскресных выборов городского совета в Сортавале зафиксировал итог затянувшегося конфликта, приведшего практически к параличу власти. Партия власти в Сортавале потерпела поражение на выборах. Десять из семнадцати мандатов в городском совете получили выдвиженцы Карельского регионального отделения «Справедливой России».

– Истерия вокруг коронавируса продолжается. За прошедшие сутки диагноз новая коронавирусная инфекция в Карелии установлен у 320 человек. Это новый антирекорд по заболевшим за сутки в республике. Кроме того, еще два человека из окружения губернатора Артура Парфенчикова заразились новой коронавирусной инфекцией.

– Более десяти работников Республиканской инфекционной больницы подали заявления об увольнении. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили несколько источников в учреждении. Также об этом заявил бывший главный врач Иван Белкин. По словам сотрудников, их увольнение – это реакция на отставку Белкина, которая произошла на прошлой неделе.

– Скончался заслуженный работник культуры республики Владимир Родионов. Руководителя хора русской песни «Онежская чайка» и вокальной группы «Онежский меридиан» при Городском доме культуры Петрозаводска не стало 8 ноября. Он ушел из жизни в 81 год.

– Управляющей отделением Пенсионного фонда по Республике Карелия назначена Юлия Валерьевна Ермакова. Более 20 лет трудовой деятельности Юлии Ермаковой связаны с работой в органах социального обеспечения, из них более 15 лет – в системе Пенсионного фонда Российской Федерации Республики Карелия.

– Торги на капитальный ремонт моста через реку Лососинка на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске вновь не состоялись. Единственная заявка участника аукциона отклонена.