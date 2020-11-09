В Карелии назначен новый управляющий отделением Пенсионного фонда

6 ноября 2020года, в соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда России, управляющей отделением Пенсионного фонда по Республике Карелия назначена Юлия Валерьевна Ермакова, сообщает паблик «Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия».

Более 20 лет трудовой деятельности Юлии Ермаковой связаны с работой в органах социального обеспечения, из них более 15 лет – в системе Пенсионного фонда Российской Федерации Республики Карелия.

В 2004 году, с поступлением на работу в ПФР, занимала должности специалиста, ведущего специалиста, главного специалиста в отделе назначения и перерасчета пенсий управления ПФР в г. Петрозаводске. В январе 2012 года стала заместителем управляющего петрозаводским управлением ПФР, в 2016 году заняла должность заместителя управляющего Отделением ПФР по Республике Карелия.

Юлия Валерьевна в полной мере обладает качествами, необходимыми для руководителя, ее отличают высокий уровень организаторских способностей, знаний, умение определить наиболее правильный путь при достижении поставленных целей, целеустремленность при решении сложных профессиональных задач,

– говорится в сообщении.

За высокие профессиональные достижения Юлия Ермакова поощрялась Благодарностью и Почетной грамотой Отделения, в 2014 году ей объявлена Благодарность Министерства труда и занятости Республики Карелия, в 2016 году вручено Благодарственное письмо Главы Республики Карелия, в 2019 объявлена Благодарность Председателя Правления ПФР.

Фото с сайта cdn.fishki.net и группы Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия