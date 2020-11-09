Специалисты мэрии провели рейд по гостиницам Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются рейды на транспорте, в магазинах, на объектах, оказывающих услуги населению, направленные на контроль за соблюдением ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня специалисты городской администрации проверили пять гостиниц карельской столицы. Контролировались соблюдение масочного режима, установка защитных экранов в местах обслуживания посетителей и наличие мест, в которых можно обработать руки.

По итогам рейда нарушений действующих правил выявлено не было, отметили в мэрии. Фото пресс-службы городской администрации